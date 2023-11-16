Маврин о победе в проекте «Хочу в «Амкал»: «Не было никакой реакции у Сани Зуева и Шамы, все понимают, что это проект»

Василий Маврин рассказал о своем будущем в «Амкале».

«Действительно ли я возвращаюсь в «Амкал»? Я выиграл проект. Я выбрал контракт. Я сначала послушаю, что в этом контракте. Я подписал контракт и уехал сразу же со съемок на финал МФЛ.

В пятницу встреча, где я послушаю , Сослана Маратовича, что они хотят, как они видят. Если никак не видят, значит, на авито выставлю контракт.

Не было никакой реакции у Сани Зуева и Шамы, все понимают, что это проект. Я не знаю просто, какие условия в контракте. Насколько мне будут интересны те условия, которые будут предлагать. Насколько мы можем друг другу помочь. Просто зачем брать деньги в этом проекте?

Интересно ли мне сейчас продолжать играть в «Титане» после победы в МФЛ? В футбол я чисто по фану всегда играю. Не мотивирует ли меня поднять « » после «Титана»? Это не так работает. Я никого не вытягивал. Так совпало, это симбиоз. Мы можем флексить, я сейчас могу флексить даже при разговоре с Сосланом Маратовичем. У меня есть титул, а у него нет.

В пятницу пройдёт первая стадия переговоров. У меня сейчас происходят встречи по поводу будущего года. Есть ещё команды, которым я интересен. Я открыт ко всем. Я перед прошлым сезоном общался с 5-6 командами. Ключевым при принятии решения будет мой интерес, интересный проект, в котором я почувствую, что я могу кайфовать от работы и принести пользу той структуре, в которой буду находиться», – сказал хавбек «Титана».