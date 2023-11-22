Слон получил приз лучшему полузащитнику года в медиафутболе. Маврин – второй

Теги Антон Соснин «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Василий Маврин ЛФК «Титан» Winline Media Football Awards Медиафутбол

Слон признан лучшим полузащитником года по версии Winline Media Football Awards.

Хавбек 2Drots набрал 16 баллов в голосовании.

Вторым стал Василий Маврин из «Титана», который также набрал 16 баллов.

При равенстве голосов преимущество получает игрок, получивший больше баллов от болельщиков. В этом голосовании победил именно Ослоновский.

Третьим стал Антон Соснин из «БроукБойз» – 11 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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