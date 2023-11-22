Слон получил приз лучшему полузащитнику года в медиафутболе. Маврин – второй
Слон признан лучшим полузащитником года по версии Winline Media Football Awards.
Хавбек 2Drots набрал 16 баллов в голосовании.
Вторым стал Василий Маврин из «Титана», который также набрал 16 баллов.
При равенстве голосов преимущество получает игрок, получивший больше баллов от болельщиков. В этом голосовании победил именно Ослоновский.
Третьим стал Антон Соснин из «БроукБойз» – 11 баллов.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
Комментарии