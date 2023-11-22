Кушанашвили признан открытием года в медиафутболе. Он опередил Алана Гатагова и Дэна Безопасность
Отар Кушанашвили получил приз в номинации Открытие года в медиафутболе.
Весной этого года шоумен присоединился к «Родине Медиа», получив должность медиадиректора клуба.
В голосовании Кушанашвили набрал 16 баллов, опередив Алана Гатагова (15 баллов) и Дэна Безопасность (14 баллов).
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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