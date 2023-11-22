Кушанашвили признан открытием года в медиафутболе. Он опередил Алана Гатагова и Дэна Безопасность

Отар Кушанашвили получил приз в номинации Открытие года в медиафутболе.

Весной этого года шоумен присоединился к « », получив должность медиадиректора клуба.

В голосовании Кушанашвили набрал 16 баллов, опередив Алана Гатагова (15 баллов) и (14 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград .

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.