Отар Кушанашвили: «Когда шкет вроде Рассказова начинает рассуждать о том, какой грех – сквернословие, сразу представляешь его в белых одеждах преклонившим колени перед иконостасом»

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Отар Кушанашвили недоволен отношением профессионалов к медиафутболу .

«Какая Медиалига ущербная и убогая и какая РПЛ превеликая и сверхзначительная – это излюбленная, как я погляжу, тема для игроков РПЛ, Первой и даже Второй лиг. Причем преимущественно тех, кого в моем кутаисском «Торпедо» держали бы в наиглухом запасе.

Знаете, что мне это напоминает?

То, как каталонцы во всем, включая погоду, винят «Реал» и «руку Мадрида». По лишенным смысла обвинения – вполне тождественные явления.

Когда какой-нибудь молодой шкет вроде Рассказова начинает рассуждать о том, какой это грех – сквернословие, как это низко и мерзко, сразу представляешь его в белых одеждах преклонившим колени перед иконостасом.

Видите ли, Медиалига – это предприятие гладиаторское и веселое, по крайности, должно быть таким. Страстное, ярчайшее, бескомпромиссное. А рассказовы (их ведь много) пока ведь не возведены в ранг моральных авторитетов; или я чего-то не знаю и Рассказов – внебрачный сын Матери Терезы?

Когда ты ханжа в 70, уже общаясь с вечностью, – это диагноз, но когда ты лицемеришь в 20 с хвостиком – это приговор.

Конечно, разговор о культуре поведения и качественных ножницах между РПЛ и Медиалигой – разговор очень подробный, предолгий. Но, во-первых, на подробности у меня нет времени и места, а во-вторых, этот разговор должен начинаться с уважения, подразумевать и предполагать уважение.

Медиалига – это Праздник, по временам буквально спасающий людям жизни (я плакал, когда смотрел на мальчика из Нижнего, и я плачу, когда думаю о девочке Соне, я боюсь за Финито), а когда тебе в начале разговора говорят: ты – ублюдок, в пекло культуру, ты обязан срезать наглеца: «Иди ты на ###!»

Сибыч завсегда начеку, мой любимый колючий дьяволенок», – написал медиадиректор «Родины Медиа».

Напомним, ранее капитан «Амкла» Сибскана отреагировал на слова защитника «Крыльев» Рассказова о медиафутболе и высказался после перформанса полузащитника «Тюмени» Самойлова.

Хавбек «Тюмени» вышел на матч в футболке с троллингом Медиалиги. Он использовал цитату Хабиба

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16 комментариев

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Куй Бышевец
о-о-о-о-о нашел место где можно потрепаться для того чтоб его заметили))
+16
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+16
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Кокич
Ответ Доктор Верховцев
На сайте открыли нового персонажа?
Этот персонаж себя ярко проявил ещё на ЧЕ-2004.
+16
-1
+15
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_BoSToN_44
Вот правильно говорят «не тронь г и вонять не будет». Тронул Рассказ и полезло вонять
+10
0
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Доктор Верховцев
На сайте открыли нового персонажа?
+11
-2
+9
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Александр Зубков
Очень много буковок от грузина. Рассказов в трёх предложениях умыл медиалигу.
+5
0
+5
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Семен Романов
А его то уж где разыскали???
Можно ещё у Джигурды спросить и Шаляпина
+4
0
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suwor
В своё время Отарчика за длинный язык знатно отдубасили и обрили ему патлы до кучи. Видимо, всё-таки недостаточно тогда "проучили".
+4
0
+4
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Spaten
Когда он начал вести утро на Радио спорт стало невозможно слушать этот бред.
+3
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ApXuMaHqPuT
Отарик-бухарик опять раздухарился - выпускайте Джигурду👊
+3
0
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валя_стакан
Пугачева в Москве сейчас - она опять может Кушинашвили люлей навешать как в конце 90х
+2
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Serp57
Что он несёт 🙉
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Simplicissimus
Грызунов спросить забыли
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Евгений Семенченко
Ответ Serp57
Что он несёт 🙉
как обычно-пургу )))
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