Отар Кушанашвили: «Когда шкет вроде Рассказова начинает рассуждать о том, какой грех – сквернословие, сразу представляешь его в белых одеждах преклонившим колени перед иконостасом»

Отар Кушанашвили недоволен отношением профессионалов к медиафутболу .

«Какая Медиалига ущербная и убогая и какая РПЛ превеликая и сверхзначительная – это излюбленная, как я погляжу, тема для игроков РПЛ, и даже Второй лиг. Причем преимущественно тех, кого в моем кутаисском «Торпедо» держали бы в наиглухом запасе.

Знаете, что мне это напоминает?

То, как каталонцы во всем, включая погоду, винят «Реал» и «руку Мадрида». По лишенным смысла обвинения – вполне тождественные явления.

Когда какой-нибудь молодой шкет вроде Рассказова начинает рассуждать о том, какой это грех – сквернословие, как это низко и мерзко, сразу представляешь его в белых одеждах преклонившим колени перед иконостасом.

Видите ли, Медиалига – это предприятие гладиаторское и веселое, по крайности, должно быть таким. Страстное, ярчайшее, бескомпромиссное. А рассказовы (их ведь много) пока ведь не возведены в ранг моральных авторитетов; или я чего-то не знаю и Рассказов – внебрачный сын Матери Терезы?

Когда ты ханжа в 70, уже общаясь с вечностью, – это диагноз, но когда ты лицемеришь в 20 с хвостиком – это приговор.

Конечно, разговор о культуре поведения и качественных ножницах между и Медиалигой – разговор очень подробный, предолгий. Но, во-первых, на подробности у меня нет времени и места, а во-вторых, этот разговор должен начинаться с уважения, подразумевать и предполагать уважение.

Медиалига – это Праздник, по временам буквально спасающий людям жизни (я плакал, когда смотрел на мальчика из Нижнего, и я плачу, когда думаю о девочке Соне, я боюсь за Финито), а когда тебе в начале разговора говорят: ты – ублюдок, в пекло культуру, ты обязан срезать наглеца: «Иди ты на ###!»

Сибыч завсегда начеку, мой любимый колючий дьяволенок», – написал медиадиректор « ».

Напомним, ранее капитан «Амкла» отреагировал на слова защитника «Крыльев» Рассказова о медиафутболе и высказался после перформанса полузащитника «Тюмени» Самойлова.

Хавбек «Тюмени» вышел на матч в футболке с троллингом Медиалиги. Он использовал цитату Хабиба

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