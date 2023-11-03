Отар Кушанашвили: «И открытие года, и персона года – уже слышу вопли, но истина дороже, – я»

Отар Кушанашвили высказался о номинациях Winline Media Football Awards.

«И открытие года, и персона года – уже слышу вопли, но истина дороже, – я.

Питаю бесконечное уважение ко всем номинантам, представленным в обеих звонких номинациях, но спорить с тем, что я придал новые измерение и импульс Медиалиге – это спорить с тем, что М. Булгаков – выдающийся писатель, Кевин Костнер – первостатейный актер, вода – мокрая, а Даня Милохин – ####### [идиот].

Выдающегося всем настроения! Отарик наивеличайший и титанический Кушанавшили.

Р.S. Боже, храни Николая Осипова, Текилу, Диму Тарасова, программы «Каково?!» И «Спортивный груз», и «Родину Медиа», – написал Кушанавшили в комментариях в телеграм-канал «Медиафутбол на Sports.ru».

Голосуй за открытие года в медиафутболе

Голосуй за персону года в медиафутболе

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе