Отар Кушанашвили: «И открытие года, и персона года – уже слышу вопли, но истина дороже, – я»

Теги Отар Кушанашвили брань Winline Медиалига Родина Медиа Winline Media Football Awards Медиафутбол

Отар Кушанашвили высказался о номинациях Winline Media Football Awards.

«И открытие года, и персона года – уже слышу вопли, но истина дороже, – я.

Питаю бесконечное уважение ко всем номинантам, представленным в обеих звонких номинациях, но спорить с тем, что я придал новые измерение и импульс Медиалиге – это спорить с тем, что М. Булгаков – выдающийся писатель, Кевин Костнер – первостатейный актер, вода – мокрая, а Даня Милохин – ####### [идиот].

Выдающегося всем настроения! Отарик наивеличайший и титанический Кушанавшили.

Р.S. Боже, храни Николая Осипова, Текилу, Диму Тарасова, программы «Каково?!» И «Спортивный груз», и «Родину Медиа», – написал Кушанавшили в комментариях в телеграм-канал «Медиафутбол на Sports.ru».

Голосуй за открытие года в медиафутболе

Голосуй за персону года в медиафутболе

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

 

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2 комментария

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Ебздрогыч
Единственное заметное, что сделал Отарик в своей футбольной жизни - это выбежал на поле на Евро-2004 на матче Португалия - Россия после удаления Овчинникова
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Andreir888
Думаю, что те, кто помоложе, вообще не знают, кто такой Отар Кушанашвили, а те, кто постарше, уже забвли, кто это))
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