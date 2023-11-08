Будаков назвал Алана Гатагова открытием года в медиафутболе: «Его подача, экспрессия, порванные штаны, «C’mon, fight» – это уже крылатая фраза»

Теги Владислав Радимов Александр Будаков Отар Кушанашвили Алан Гатагов Winline Медиалига Родина Медиа FC Bus Чисто Питер FC DMedia Winline Media Football Awards Медиафутбол

Александр Будаков рассказал, кто для него является открытием года в медиафутболе.

– Ты в прошлом году стал Открытием года в медиафутболе? Кого считаешь Открытием этого года?

– Я однозначно считаю, что это Алан Гатагов. То, как он ворвался, «C’mon, fight» – он бесспорно самый яркий из тех людей, которые номинированы. Отар [Кушанашвили], конечно, медийнейшая звезда. Поэтому говорить, что Отар является открытием – это как-то неправильно. Отар сияет на разных сценах уже более 20 лет. Понятно, что Отар – самый яркий из всех персонажей, которых номинировали. Но Отар уже давно раскрыт.

Я бы считал человека открытием, если про него вообще было не слышно. А здесь Алан блеснул в роли тренера. Его подача, экспрессия, порванные штаны, «C’mon, fight» – это уже крылатая фраза.

– Не считаешь ли, что в прошлом году было больше новых и ярких имен в медиафутболе?

– Несомненно. Но и команд было вновь прибывших намного больше. В этом году присоединились, скажем так, из ярких только «Чисто Питер» в лице с Радимовым. Можно сказать, что он [Радимов] тоже мощно ворвался в Медиалигу. Но и говорить, что Радимов является медийным открытием – это тоже неправильно. Из его цитат уже можно книжки писать. Это к слову об Отаре.

Просто в этом году меньше новых команд было, поэтому и персонажей поменьше, которые запомнились. Жалко, что Минск не поучаствовал. Я думаю, там тоже кто-то мог бы сверкнуть, – сказал голкипер «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Голосуй за открытие года в медиафутболе

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий