Александр Будаков рассказал, кто для него является открытием года в медиафутболе.

– Ты в прошлом году стал Открытием года в медиафутболе? Кого считаешь Открытием этого года?

– Я однозначно считаю, что это Алан Гатагов. То, как он ворвался, «C’mon, fight» – он бесспорно самый яркий из тех людей, которые номинированы. Отар [Кушанашвили], конечно, медийнейшая звезда. Поэтому говорить, что Отар является открытием – это как-то неправильно. Отар сияет на разных сценах уже более 20 лет. Понятно, что Отар – самый яркий из всех персонажей, которых номинировали. Но Отар уже давно раскрыт.

Я бы считал человека открытием, если про него вообще было не слышно. А здесь Алан блеснул в роли тренера. Его подача, экспрессия, порванные штаны, «C’mon, fight» – это уже крылатая фраза.

– Не считаешь ли, что в прошлом году было больше новых и ярких имен в медиафутболе?

– Несомненно. Но и команд было вновь прибывших намного больше. В этом году присоединились, скажем так, из ярких только « » в лице с Радимовым. Можно сказать, что он [Радимов] тоже мощно ворвался в Медиалигу. Но и говорить, что Радимов является медийным открытием – это тоже неправильно. Из его цитат уже можно книжки писать. Это к слову об Отаре.

Просто в этом году меньше новых команд было, поэтому и персонажей поменьше, которые запомнились. Жалко, что Минск не поучаствовал. Я думаю, там тоже кто-то мог бы сверкнуть, – сказал голкипер «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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