Алан Гатагов, Дурасов и Кушанашвили – номинированы на Открытие года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз Открытие года.

На приз претендуют: Алан Гатагов (FC Bus), Мазур («БроукБойз»), Артур Газданов, Отар Кушанашвили (оба – «Родина Медиа»), Алексей Клюкин («Эгриси»), Сергей Дурасов («Матч ТВ»), Ренат Васиченко («Сахалинец / 2Drots), Дэн Безопасность (сотрудник Медиалиги).

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за открытие года в медиафутболе

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

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3 комментария

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savik-A.M.
там уже и Кушенашвилли , что , серьезно ?)))
+1
0
+1
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gangstarr
Дэн Безопасность 😂😂😂
0
0
0
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Alex1005
Отар
0
0
0
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