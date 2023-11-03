Алан Гатагов, Дурасов и Кушанашвили – номинированы на Открытие года в медиафутболе
Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз Открытие года.
На приз претендуют: Алан Гатагов (FC Bus), Мазур («БроукБойз»), Артур Газданов, Отар Кушанашвили (оба – «Родина Медиа»), Алексей Клюкин («Эгриси»), Сергей Дурасов («Матч ТВ»), Ренат Васиченко («Сахалинец / 2Drots), Дэн Безопасность (сотрудник Медиалиги).
Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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