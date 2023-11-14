«Тут не должны играть бывшие футболисты. Это уже пенсионерский футбол, а не медиафутбол. Для меня дворовый поинтереснее». Ойеволе о медиафутболе

Адесойе Ойеволе не интересен медийный футбол.

«Если это называть медиафутболом, то там должны играть известные люди: артисты, бизнесмены и другие. Но никак не бывшие футболисты РПЛ и Первой лиги. Это уже не медиафутбол, а пенсионерский футбольчик.

Не знаю, откуда там берется антураж. Почему в серьезном футболе его нет, а там, в таком дворовом... На самом деле дворовый футбол для меня поинтереснее. Не понимаю, почему люди на них ходят.

У них нет цели достичь результата. Если вратарь отбивает мяч, то для них это праздник. А для нас это его работа, он должен это делать.

Помню, в Оренбурге играли с какой-то командой тоже («Оренбург» сыграл с «БроукБойз» в марте 2023 – Sports.ru). Я в раздевалке сидел и попросил: «Пацаны, забейте им штук 10, чтобы они сюда больше не приезжали». Мы выиграли 9:0», – сказал помощник главного тренера «Динамо».