«Тут не должны играть бывшие футболисты. Это уже пенсионерский футбол, а не медиафутбол. Для меня дворовый поинтереснее». Ойеволе о медиафутболе

Теги премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Оренбург Адесойе Ойеволе Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Адесойе Ойеволе не интересен медийный футбол.

«Если это называть медиафутболом, то там должны играть известные люди: артисты, бизнесмены и другие. Но никак не бывшие футболисты РПЛ и Первой лиги. Это уже не медиафутбол, а пенсионерский футбольчик.

Не знаю, откуда там берется антураж. Почему в серьезном футболе его нет, а там, в таком дворовом... На самом деле дворовый футбол для меня поинтереснее. Не понимаю, почему люди на них ходят.

У них нет цели достичь результата. Если вратарь отбивает мяч, то для них это праздник. А для нас это его работа, он должен это делать.

Помню, в Оренбурге играли с какой-то командой тоже («Оренбург» сыграл с «БроукБойз» в марте 2023 – Sports.ru). Я в раздевалке сидел и попросил: «Пацаны, забейте им штук 10, чтобы они сюда больше не приезжали». Мы выиграли 9:0», – сказал помощник главного тренера «Динамо».

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1 комментарий

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За Кубань!
Ну по фактам раскатал.
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