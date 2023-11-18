«Ни одна медиакоманда не сможет собрать такой стадион». Стиль о матче с «Динамо»

Алекс Стиль рассказал об атмосфере матча «Динамо» – 2Drots.

– Сегодня рекорд по трибунам. Как тебе такая атмосфера?

– В такой атмосфере всегда приятно играть. Мы собираем такие стадионы. Хочется, чтобы нас ценили, не говорили, что мы пенсионеры, что мы не футболисты.

Если мы приводим такое количество людей, значит, они нас любят. Значит, мы можем создавать такой праздник. Поэтому нужно относится с уважением.

– Как думаешь, кто-нибудь из медиакоманд еще сможет собрать такой стадион?

– Думаю, что ни одна медиакоманда не сможет собрать такой стадион, – рассказал вингер 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.

Матч стал рекордным по посещаемости для московского «Динамо» в этом сезоне.