Защитник «Динамо» Зайзендаль получил приз лучшему игроку матча против 2Drots. Личка – лучший в составе команды
Леон Зайзендаль – лучший игрок матча «Динамо» – 2Drots.
«Динамо» обыграло 2Drots (2:1), а Зайзндаль забил победный гол.
По итогам матча вручались и другие награды.
Марцел Личка стал лучшим игроком в составе «Динамо». Главный тренер вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провел на поле 8 минут.
Автор единственного гола 2Drots Манна получил приз лучшему в составе 2D.
Фото: BetBoom МКС 2023
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