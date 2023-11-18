Защитник «Динамо» Зайзендаль получил приз лучшему игроку матча против 2Drots. Личка – лучший в составе команды

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Леон Зайзендаль – лучший игрок матча «Динамо» – 2Drots.

«Динамо» обыграло 2Drots (2:1), а Зайзндаль забил победный гол.

По итогам матча вручались и другие награды.

Марцел Личка стал лучшим игроком в составе «Динамо». Главный тренер вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провел на поле 8 минут.

Автор единственного гола 2Drots Манна получил приз лучшему в составе 2D.

Фото: BetBoom МКС 2023

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2 комментария

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Oleg Olegov
Леон Зайзендаль и Коннор Макдавис
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Игорь Чернецов
Леон Зайдензаль☝
Илье Ковалëву не мешало бы знать тех о ком пишет.
0
0
0
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