Алекс Стиль: «С «Химками» было сложнее. Был более соревновательный момент»

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Sports.ru Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Медиафутбол

Алекс Стиль заявил, что играть против «Динамо» было проще, чем против «Химок».

– Сегодня вы играли с клубом РПЛ, но у вас даже были шансы на победу. Что скажешь?

– Все люди. У всех есть руки и ноги. Если ты технически оснащен и у тебя есть школа футбола, то ты можешь играть и с командами РПЛ, и с командами Первой лиги. Без разницы.

– Слон в перерыве написал, как будто бы с «Химками» было даже тяжелее. Ты так считаешь?

– Я тоже так считаю. С «Химками» было сложнее. Потому что был более соревновательный момент. На нас было очень много давления. Сейчас ничего не давило. Мы просто вышли играть в футбол и получать удовольствие.

Я заметил, что с командами РПЛ всегда в этом плане проще. Они дают играть и сами играют в футбол, – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Напомним, что 2Drots играли с «Химками» в четвертом раунде Фонбет Кубка России (0:2).

18 ноября 2D провели товарищеский матч с «Динамо» (1:2).

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