«Динамо» обыграло 2Drots в серии буллиталити после победы в основное время

«Динамо» и 2Drots провели серию буллиталити.

В серии победило «Динамо».

Серия буллиталити: 1. Пенальти: Мбэйп – 0:0 (выше), Шагиахметов – 0:0 (вратарь). 2. Пенальти: Крап – 1:0, Гладышев – 1:1, 3. Пенальти: Начо – 2:1, Зазвонкин – 2:2. 4. Буллит: Лева – 2:2 (мимо), Исаев – 2:2 (вратарь). 5. Пенальти: Комис – 3:2, Лепский – 3:3. 6. Буллит: Фрол – 3:3 (вратарь), Зайдензаль – 3:4.

Команды заранее договорились, что проведут серию буллиталити вне зависимости от исхода матча. В основное время победило «Динамо» (2:1).

Серия буллиталити – медиафутбольный аналог серии пенальти. Главное отличие перед каждой парой бьющих бросается дополнительная жеребьевка, которая определяет пенальти или буллит.