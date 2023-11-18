Некит 2Drots: «Если бы мы не вступили в переговоры, то Газданов ушел бы в другую команду. Мы были бы джентльменами, но без Газданова»

Некит 2Drots рассказал о трансфере Артура Газданова в клуб.

«На 10 из 10 доволен, что удалось подписать Газданова. Это качественный игрок, который нужен для здоровой конкуренции. Слон и Стиль в какой-то мере чувствовали, что они неприкосновенны и сильнее них никого нет. А тут Газдан как раз добавляет хорошей конкуренции, за счет чего все будут расти.

Как человек – он хороший парень. По результативности – лучший по системе гол+пас. Топовый трансфер топового футболиста.

Получит ли что-то «Родина Медиа» за переход Газданова? Мы в процессе переговоров: Женек (Жека 2Drots, президент клуба – Sports.ru) пообщается с Текилой и к чему-то можно будет прийти. Грубо говоря: Текила хочет столько, а Женя говорит: «Могу предложить столько». Надо сойтись на середине. Думаю, к этому можно будет прийти.

Были же слухи, что Аек перейдет в «Амкал». Текила говорил: «За него ничего не будем просить – пусть уходит». Странно: в случае с «Амкалом» такое отношение, а здесь за Газданова что-то требуете. Текила, конечно, может сказать, что Газдан – лучший игрок «Родины Медиа», а на Аека по фиг, но Аек тоже хороший футболист. Надо договариваться.

Супернегативное отношение со стороны Текилы было неуместно. Если бы мы быстро и осознанно не вступили в переговоры, то Газданов просто ушел бы в другую команду, мы были бы джентльменами и с хорошими отношениями с Текилой, но без Газданова. В итоге Текила бесился бы на другого президента, который увел у него игрока», – заявил президент 2Drots.