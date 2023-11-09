«Текила – первостатейный хитрован. У него есть харизма, даже я, лицедей, достойный «оскаров», на нее клевал». Отар Кушанашвили о президенте «РМ»

Отар Кушанашвили высказался о президенте «Родины Медиа» Текиле.

«Даже я, важнейший участник некогда бравой и несокрушимой « », не понимаю, что, черт возьми, с ней происходит, когда, черт возьми, сгустилась эта Варфоломеевская ночь?!

Уход Газданова и Пичи – это уже две драмы, и всякий раз мой корешок Текила вздыхает: с тем не общались, с этим не поговорили, того в глаза давно не видел, с этим общения не было. Может, потому и уходят?!

Я, например, жду общения два месяца, но ладно я, я-то востребованный как Робби Уильямс и Олег Майами вместе взятые, но когда Текила вослед уходящим восклицает: «Ничего, воспитаем новых звезд!» – тут же хочется спросить: кого? Суету, которого готов закопать Ден Безопасность? И как можно воспитать новых звезд, ни с кем не общаясь?!

Вот как такое может быть, что я, умнейший человек по версии Сибыча, Гаджиева, Зуева, Будакова, Осипова и литовских проституток, понимающий даже поэзию Мандельштама и португальское кино, не понимаю Текилу?

По аналогии с нашумевшей книгой «Моя темная Ванесса» мой пацанский роман можно озаглавить «Мой темный Саня Текила». И, конечно, «Мы заплатили ему зарплату в октябре» – после чего подразумевается: а он, гнида, ушел в ноябре – это эскапада за гранью вкуса.

Я – самый верный человек на Земле, но мне вы не платили: что ж, интервью по этому поводу я В. Познеру давать не собираюсь. Но из самоуважения замечу: я сделал и делаю для «Родины Медиа» столько, сколько моя подруга Канделаки за 300 миллионов в год не делает для ТНТ.

Но в разгар этих экзальтированных рассуждений я вдруг ловлю себя на мысли, что Текила – первостатейный хитрован, причем обаятельнейший: мало быть выжигой, пройдохой, надо ведь берущей в плен харизмой обладать. Она у него есть, и даже я, лицедей, достойный «оскаров», на нее клевал.

А что если безумие, что мы наблюдаем, – часть какого-то ошеломительного плана?! Я, например, очень хочу, чтобы Текила всех нас в очередной раз околпачил. Но проблема в том, что и он, и Дима Тарасов жить не могут без побед. А как ты собираешься побеждать без блестящих Пичи, Газданова. С ужасом жди пополнения списка?!

И, главное, как вы собираетесь побеждать, если рядом не будет Отарика НАИНАИНАИНАИНАИНАИВЕЛИЧЕЙШЕГО и триумфального, да продлит Аллах его дни», – написал Отар.