«Текила предлагал, но Жека и Некит попросили 3 млн за 3 месяца аренды. Играл бы вместо Володи XXL». Крап о возможном трансфере в «Родину Медиа» перед МФЛ-4

Крап мог перейти в аренду в «Родину Медиа» перед Winline МФЛ-4.

«Какие еще были предложения до перехода в «НК»? В «Народную» я пошел с братом на встречу. Сказали условия, я сказал, что подумаю. Потом включился Текила.

Мы встретились, классно провели время, он предложил перейти примерно на таких же условиях, чуть повыше. Но Жека и Некит были против. Они назвали цену, но Текила сказал, что готов дать в 10 раз меньше. 3 млн Жека и Некит попросили за аренду на 3 месяца. Это нормально.

Я бы играл вместо Володи XXL. Играл бы сто процентов, Каряка меня знает. Разговор с Текилой был еще до того, как Володя перешел в «РМ». Он не хотел соединять нас в одной команде.

Майк сыграл большую роль в моем переходе в «Народную Команду», надавил на меня. Сказал, что в «Родине» я бы не играл. Я рад, что все так вышло. Я с травмой все доказал», – сказал хавбек 2Drots.