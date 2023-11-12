Некит об участии 2Drots на турнире в Казахстане: «Вероятнее всего. Договорились на 90-95%»

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Некит 2Drots рассказал о планах команды на межсезонье.

– По турниру в Абу-Даби что-то понятно?

– Насколько я понимаю, Коля пытается это организовать. Он в диалоге с разными людьми. Я надеюсь, турнир будет. Это скрасит наше межсезонье.

Просто полгода сидеть без турниров не хочется. Будет Казахстан, потом вот этот турнир. Мне кажется, что это прикольно для всего нашего комьюнити.

– По Казахстану вы договорились?

– Вероятнее всего, да. На 90-95%. Остается подписаться с двух сторон, – рассказал президент 2Drots.

По предварительной информации, турнир в Казахстане начнется в конце января и продлится несколько недель.

Ранее свое участие в турнире подтвердил «Амкал».

Первый сезон прошел в начале этого года. 2Drots одержали победу в финале, обыграв Fight Nights в серии пенальти.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
Так Путин туда летал по медиалиге договариваться чтоли?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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