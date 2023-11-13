«Я был готов договариваться перед МФЛ-4. Сейчас нам уже не интересно договариваться, игроки уже не принадлежат клубам». Герман о трансфере Пичи в «Амкал»

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Герман Эль Класико ответил на слова Текилы про трансфер Пичи в «Амкал».

«Для меня, конечно, большим рофлом является интервью Текилы для Sports.ru. Он говорил, что история с переходом Пичи похожа на историю с уходом Газдана, но это вообще не та история.

Перед МФЛ-4 я был готов на переговоры: на вариант с деньгами, с медийной активностью. Много вариантов предлагал, был отворот-поворот. А сейчас, когда большинство футболистов стали свободными агентами, ребята решили, что нужно договариваться.

Сейчас уже нам не интересно договариваться, потому что игроки перестали принадлежать своим клубам, если у них не было никаких контрактов. Единственный контракт, который был у Пичи, это контракт с «Родиной-М», который он выполнил до конца», – сказал президент «Амкала».

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