Семак о тренерстве в медиафутболе: «Думаю, не подхожу на эту роль. Я больше человек, который переживает эмоции в себе»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Winline Медиалига Медиафутбол

Сергей Семак считает, что не подходит к медиафутболу.

– Если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?

– Думаю, нет – не подхожу на эту роль.

– Почему?

– Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.

– Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?

– Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков – почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно, – заявил главный тренер «Зенита».

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