Семак о тренерстве в медиафутболе: «Думаю, не подхожу на эту роль. Я больше человек, который переживает эмоции в себе»
Сергей Семак считает, что не подходит к медиафутболу.
– Если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?
– Думаю, нет – не подхожу на эту роль.
– Почему?
– Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.
– Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?
– Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков – почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно, – заявил главный тренер «Зенита».
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