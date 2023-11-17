Семак о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Зенит» был ближе к победе в концовке»
Сергей Семак согласен со словами Алексея Миллера о матче «Зенита» и «Краснодара».
– Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?
– Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.
– После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Лев прыгнул, Бык отскочил». Согласны?
– Да – в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.
– Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?
– Тренер и дисциплина – все вместе дает результат, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
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