Семак о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Зенит» был ближе к победе в концовке»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Миллер Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак согласен со словами Алексея Миллера о матче «Зенита» и «Краснодара».

– Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?

– Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.

– После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Лев прыгнул, Бык отскочил». Согласны?

– Да – в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.

– Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?

– Тренер и дисциплина – все вместе дает результат, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

«Быки» после 15 туров на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга.

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16 комментариев

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Owen_the_Simple
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Какое отношение Зенит имеет ко львам? Они сами что ли себя стали так называть?
А должны были в Москве согласовать?
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Owen_the_Simple
Ответ E.V.P.
Обычно прозвища появляются в связи с какими-то ассоциациями, тут их нет. Лев желтый, форма Зенита голубая, львы живут в Африке, в Зените африканцев нет и тд
>львы живут в Африке

Вы в Петербурге были? Или хотя бы "Приключения итальянцев в России" смотрели?
+3
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Назар Игорь
Забей Мостовой в концовке - это был бы красивейший гол чемпионата. Но в футболе нет сослагательного наклонения.
Поэтому лидерство придëтся отложить до весны, судя по всему.
+4
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svft
я сейчас редко футбол смотрю, тем более целиком. не могу себе позволить. но этот матч посмотрел. не весь, но почти. и хочу сказать, что в целом мне понравилось. эстетического удовольствия я не получил, но матч был интересный: чувствовался накал, был азарт, было видно, что игроки завелись. скорости были, борьба. игра немного сумбурная, мало действительно зрелищных опасных моментов. но в целом это было интересно. так что наш футбол не настолько плох. я сам люблю над ним посмеяться, но все не так плохо.
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analogia
Ответ Назар Игорь
Забей Мостовой в концовке - это был бы красивейший гол чемпионата. Но в футболе нет сослагательного наклонения. Поэтому лидерство придëтся отложить до весны, судя по всему.
Сослагательного наклонения нет, но я не упущу возможность ее применить, вы сверх разум 🤣
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Owen_the_Simple
Ответ Роман
в каждом большом городе есть статуи Львам...я понимаю когда кот д’ивуар называют львами...но зенит....фотоаппарат обыгрывайте или время стояние солнце...
То есть "Приключения итальянцев в России" вы не смотрели. Понятно.
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Дмитрий9779
Ответ E.V.P.
Обычно прозвища появляются в связи с какими-то ассоциациями, тут их нет. Лев желтый, форма Зенита голубая, львы живут в Африке, в Зените африканцев нет и тд
https://www.livemaster.ru/topic/1603973-lvy-steregut-gorod-prekrasnye-zhivotnye-voploschennye-v-kamne-i-metalle
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