Семак о возвращении в еврокубки: «Не строю планы так далеко. ЛЧ – самый крупный клубный турнир, все хотят там играть»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА товарищеские матчи (клубы) Нефтчи Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о возвращении российских команд в еврокубки.

— Предстоит международный матч. Скучаете по еврокубкам? Верите ли, что еще в качестве тренера примите участие в каких-то турнирах, еврокубках или азиатских кубках? Есть ли у вас какая-то мечта? Готовы ли вы ради нее возглавить какой-то зарубежный клуб, если «Зенит» отпустит?

— Я так далеко не строю планы. Что касается еврокубков, конечно, они, особенно, Лига чемпионов — это приличный бонус за удачное выступление в чемпионате России. И атмосфера, и уровень клубов, которые там играют. На сегодняшний день это самый крупный клубный турнир. Всем хочется там играть, но, опять же, не все получается то, что хочется.

Мы должны делать на сто процентов свою работу — в любом случае, есть еврокубки или это какие-то международные матчи. Львиную долю игр мы проводим в своем чемпионате, естественно, это наша основная работа и основной труд, который мы сейчас делаем. 

— Михаил Кержаков сказал, что он в Баку ни разу не был. Бывали ли вы? И тот же вопрос, что и ему: удастся ли немножечко времени выкроить для того, чтобы посмотреть на город не только из окна автобуса и отеля?

— Да, я был в Баку. Город мне очень понравился. Что касается времени, надеюсь, что будет немножко времени прогуляться, пройтись по городу, посмотреть. Думаю, он меняется, становится современным городом, много всего строится. Поэтому интересно будет. Как человеку, достаточно любящему путешествия, мне интересно будет посмотреть на нынешний Баку, – сказал главный тренер петербуржской команды. 

«Зенит» 18 ноября проведет товарищеский матч с «Нефтчи».

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9 комментариев

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Доктор Верховцев
Ща, Богданыч, тебе местные знатоки ЛЧ по пояснят за ЕК.
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Доктор Верховцев
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, в глубине души Семак рад отсутствию еврокубков: никакого стресса, позоров, достойных поражений и 4 мест в группе. А зарплата та же.
У кого-то поражения в ЛЧ, а кто-то — просто плюсики в интернетах коллекционирует.
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Owen_the_Simple
Ответ ApXuMaHqPuT
Согласен, постоянные унизительные поражения в ЛЧ давались Богданычу нелегко - гораздо проще и приятнее доминировать в родной монолиге😐
Унизительные поражения в ЛЧ - это когда разница мячей 1:18.
Или пропустить 7 мячей в одном матче.
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Owen_the_Simple
Ответ Доктор Верховцев
Ща, Богданыч, тебе местные знатоки ЛЧ по пояснят за ЕК.
Они знатоки ЛЕ. Излазали там весь подвал в группе и даже в квалификации вылетали.
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