Сергей Семак: «Если «Зенит» хочет взять иностранца за 5-7 млн евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для нас 20 млн»
Сергей Семак высказался о том, что российские клубы завышают цены для «Зенита».
– Что вы думаете о голкиперах в России?
– Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».
Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.
В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин – возрастной вратарь, всю карьеру провел в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно.
Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита», – сказал тренер «Зенита».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
даже Кротончук и Хетафян уже ниже
Ему еще расти и расти.
Но боюсь, что последний шаг - самый сложный.
Зенит забирает кого захочет...
Пылесосит лучших из лиги...
Или?...