Сергей Семак: «Если «Зенит» хочет взять иностранца за 5-7 млн евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для нас 20 млн»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс деньги Футбол

Сергей Семак высказался о том, что российские клубы завышают цены для «Зенита».

– Что вы думаете о голкиперах в России?

– Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин – возрастной вратарь, всю карьеру провел в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно.

Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита», – сказал тренер «Зенита».

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24 комментария

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Никита Аксанов
Ответ Мукунку хороший
Намёл какой то пурги..Есть бабки- покупай кого хочешь.. если нет- кури бамбук..
Это Спартак живёт по принципу «сначала купи, а потом думай». В Зените такого нет. Поэтому тебе и не понять, что говорит Семак.
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Максим Кутузов
Или 50 тыщ рублей
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Tollie
для начала покажите, пожалуйста, российского игрока уровнем зарубежного с ценой 5-7 млн евро.

даже Кротончук и Хетафян уже ниже
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Жорег Борщофф
Ответ Fedoseich
Так а как ждать, если надо ещё доверить место, шанс дать?! А его не так просто получить. Особенно в нынешнем Зените. Может и есть кто в академии, но мы это не знаем
Пока из тех, кто появлялся, никто не выглядел сильнее Миши. Ставить кого-то "чтобы было" Семак не будет и это правильно.
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schwein
Ответ a2wai
Коваленко вон из Сочи всего за 200 лямов рублей перешел. Опять травоядный нагло врет.
А Коваленко тянет на уровень хоть чего-то?
Ему еще расти и расти.
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Назар Игорь
Ответ Tollie
для начала покажите, пожалуйста, российского игрока уровнем зарубежного с ценой 5-7 млн евро. даже Кротончук и Хетафян уже ниже
Тюкавин стоит 5 - 7, но за него просят 30, это нереально дорого. Тем более что его последние игры и на 5 не тянут, совсем потух.
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schwein
Ответ ApXuMaHqPuT
Прямо анекдот - мешок жалуется на высокие цены🤑
Осталось еще совсем немного, чтобы понять, что тезис "Зенит - мешок" это всего лишь ваша фантазия.
Но боюсь, что последний шаг - самый сложный.
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Тиджани Бабангида
Проблема завышенного ценника на игроков для РФПЛ остроты,увы,не теряет. Хоть для россиян хоть и для легионеров
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Иван Булкин
Сейчас в Урале в аренде Помазун играет хорошо. 5-7 миллионов его ЦСКА отдаст с руками.
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Император Плутона
кто у нас стоит 20 млн??))
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Петроград
Но ведь...
Зенит забирает кого захочет...
Пылесосит лучших из лиги...
Или?...
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Shikari
Ответ Жорег Борщофф
Пока из тех, кто появлялся, никто не выглядел сильнее Миши. Ставить кого-то "чтобы было" Семак не будет и это правильно.
даже для внутреннего пользования нельзя делать ставку на вратаря, которому 37 лет, срочно нужна замена
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Петроград
Ответ Иван Булкин
Сейчас в Урале в аренде Помазун играет хорошо. 5-7 миллионов его ЦСКА отдаст с руками.
Он чем-то лучше Адамова?
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