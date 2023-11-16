Лещук о 2Drots: «Мне несколько ребят из других медиакоманд сказали, что у 2Drots большая корона на голове»

Теги ВТБ Арена товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Игорь Лещук 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о матче против 2Drots.

«За этой игрой будет смотреть вся Медиалига.

Мне несколько ребят из других медиакоманд сказали: «У 2Drots очень большая корона на голове. Пожалуйста, обыграйте. Сделайте все, чтобы вы их обыграли», – сказал голкипер «Динамо».

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

 

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