«Динамо» и 2Drots проведут послематчевую серию буллиталити. Это смесь пенальти и буллитов

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва правила 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Товарищеский матч «Динамо» – 2Drots завершится серией буллиталити.

Буллиталити – это комбо из буллитов и пенальти. Такой формат используется в Winline Медиалиге вместо традиционной серии пенальти после матчей.

В составе «Динамо» сыграет президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Также, по информации Дмитрия Егорова, за «Динамо» могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и внук Льва Яшина Василий Фролов.

Матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

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7 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
оргия послематчевпч будет?
+15
-2
+13
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Дядя Деда
Ответ a.k.a. DRAGON0928
оргия послематчевпч будет?
а как же без этого)
+1
0
+1
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ТрактоПоктер
Ответ a.k.a. DRAGON0928
оргия послематчевпч будет?
Нажиралити?)
+2
-1
+1
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Number_2
Окей)) лол
0
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mangoosto
бред какой)
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chiga
Ответ Егор Пентюхов
Вот объясните кто нибудь адекватно, к чему все эти обсеры? Будь то это медиафутбол или проффесиональный? К чему все это? Люди несут в массы спорт. Вы не их срите, срите тех кто этот спорт не развивает, кладя деньги себе в карман. А вечно ноющие это неудачники с дивана, которые свою жизнь построить не смогли, а как обосрать пацанов, дак первые
Блогеры-игроки настроили против себя своей быдловатостью, матом, кликухами. Фу бл
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