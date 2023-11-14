«Динамо» и 2Drots проведут послематчевую серию буллиталити. Это смесь пенальти и буллитов

Товарищеский матч «Динамо» – 2Drots завершится серией буллиталити.

Буллиталити – это комбо из буллитов и пенальти. Такой формат используется в Winline Медиалиге вместо традиционной серии пенальти после матчей.

В составе «Динамо» сыграет президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Также, по информации Дмитрия Егорова, за «Динамо» могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и внук Льва Яшина Василий Фролов.

Матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.