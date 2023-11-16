Степан Обрывков: «Если выиграет 2Drots, это будет то же самое как с ЦСКА – супер неожиданность»

Экс-игрок 2Drots рассказал, за кого будет болеть в матче «Динамо» – 2Drots.

– За кого будешь болеть?

– Буду поддерживать и ту, и ту команду. Хотелось бы увидеть красивый футбол, большое количество голов. Обе команды мне близки. В 2Drots я первый раз появился еще 6 лет назад. В «Динамо» я играю уже 4-й год.

Поэтому тяжело выбрать кого-то или точно сказать, что я буду за эту команду болеть. Но так как я являюсь игроком «Динамо», естественно, я буду болеть больше за «Динамо». Но буду любому моменту, голу 2Drots тоже рад.

– Как думаешь, с каким счетом закончится матч?

– «Динамо» выиграет при всем уважении к ребятам из 2Drots. Я думаю, они сами это понимают. Должно быть так, чтобы профессиональная команда побеждала. Если выиграет 2Drots, это будет то же самое как с ЦСКА – супер неожиданность. Но я думаю, что такого, скорее всего, не повторится, – рассказал игрок «Динамо-2» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Напомним, товарищеский матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск)

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.