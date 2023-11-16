Слон о матче с «Динамо»: «Будет тяжело выиграть, но нет ничего невозможного»

Теги ЦСКА ВТБ Арена товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Медиафутбол

Хавбек 2Drots поделился эмоциями перед матчем с «Динамо» .

– Перед матчем с ЦСКА никто не верил в победу 2Drots, сейчас ситуация изменилась?

– Мне кажется, все примерно так же. Все понимают, что тяжело будет выиграть, но при этом нет ничего невозможного. Конечно, тогда все звезды сошлись. Мы сыграли хорошо, ЦСКА сыграл плохо. Мы больше хотели победить, они как будто не особо хотели. Может и не стоит столько об этом думать.

Да, наши фанаты всегда хотят, чтобы мы побеждали, и мы этого хотим. Но есть матчи, когда нужно просто насладиться футболом, получать удовольствие, играть в свой футбол и просто стараться показать хорошую игру. В целом в больших матчах нам всегда удается что-то придумать.

– После слов одного из тренеров «Динамо» про дворовый футбол матч стал для тебя более принципиальным?

– Конечно, у нас все обратили на это внимание. Я уверен, что для многих это неприятно. И это дает определенный стимул мотивационный, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Напомним, товарищеский матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск)

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

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2 комментария

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argentina10
во дворах собираются компании мяч попинать люди, которые тоже проходили какую то школу спортивную и очень даже не плохо понимают игру, думаю многие такие дворы подобных дротов раскатали бы в прах..
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Viktor Martunov
Да сколько же можно об этом писать.
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