Федор Смолов не сыграет за «Динамо» в матче против 2Drots

Форвард «Динамо» Федор Смолов пропустит матч с 2Drots.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что Смолов не сыграет в матче с 2Drots из-за травмы.

Влад А4, Нурлан Сабуров и Федос также не сыграют за «Динамо».

«В соцсетях обсуждались Влад А4, Нурлан Сабуров, Федос – это все домыслы. За нас кроме Володи Рыкова и Германа Эль Класико сыграть никто не сможет», – сказал руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.