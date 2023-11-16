Федор Смолов не сыграет за «Динамо» в матче против 2Drots

Теги Федор Смолов ВТБ Арена товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Дмитрий Симонов Марцел Личка 2Drots Медиафутбол

Форвард «Динамо» Федор Смолов пропустит матч с 2Drots.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что Смолов не сыграет в матче с 2Drots из-за травмы.

Влад А4, Нурлан Сабуров и Федос также не сыграют за «Динамо».

«В соцсетях обсуждались Влад А4, Нурлан Сабуров, Федос – это все домыслы. За нас кроме Володи Рыкова и Германа Эль Класико сыграть никто не сможет», – сказал руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов.

Игра пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

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3 комментария

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Viktor Martunov
Правильно, с дочкой надо быть, и наслаждаться отцовством, и лечиться, ещё четыре игры впереди, и все супер важные.
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Dinamik1
Правильно пусть ребенком занимается до Нового Года.
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