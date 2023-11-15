Слон о Германе и Владе А4 в составе «Динамо»: «Сомневаюсь, что им дадут сыграть больше 5-10 минут в концовке матча»

Теги ВТБ Арена Лев Яшин товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва «Слон» Владислав Ослоновский Герман Эль Класико 2Drots Дмитрий Егоров Медиафутбол

Владислав Ослоновский высказался об участии знаменитостей в мачте против 2Drots.

– Как ты отреагировал, что за соперников может сыграть Влад А4, Герман и другие знаменитости?

– Пока отношусь с осторожностью к этим слухам. Сомневаюсь, что им дадут сыграть больше 5-10 минут в концовке матча. Для «Динамо» это не просто шоу-матч, это делается с конкретной целью – показать огромной молодой армии наших фанатов, что «Динамо» обыграло их любимую команду.

Маркетинговый ход с целью привлечения юных болельщиков. Ничего против не имею, но без боя сдаваться мы не намерены. Мы всегда и со всеми соперниками играем только с одной мыслью – победить.

– Чего ты ждешь от этой игры?

– Это будет особенный день для каждого из нас. Жду зрелищный матч. Жду, что для всех, кто придет на стадион и будет смотреть матч, мы вместе с «Динамо» подарим настоящий праздник футбола, – сказал хавбек 2Drots.

Герман Эль Класико примет участие в матче «Динамо» – 2Drots. Ранее Дмитрий Егоров сообщал, что за «Динамо» также могут сыграть Нурлан Сабуров, Влад Бумага и Василий Фролов (внук Льва Яшина).

Напомним, товарищеский матч пройдет 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск)

«Матч ТВ» покажет игру «Динамо» – 2Drots в прямом эфире.

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2 комментария

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Адам Нинуху
когда же перестанут публиковать этот зоопарк ужас просто
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justbored
Ликвидирую-ка я на время рубрику "новости любимой команды", превратили в полный трэш.
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