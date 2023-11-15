Николай Осипов предоставил два варианта регламента пятого сезона Winline Медиалиги
Президент Winline Media Football League поделился возможным регламентом МФЛ-5.
Первый вариант: 20 участников и 4 группы по 5 команд
Групповой этап
Продолжительность группового этапа – 11 недель (по 10 игр).
• 1-й этап: 4 игры между участниками группы
• 2-й этап: перекрестные матчи с другими группами: A – B, A – C и A – D
• 3-й этап: еще три тура с перекрестными матчами
• Команда, которая заняла первое место, отправляется в 1/4 финала
• Команды, занявшие 2-3 места, отправляются в стадию уайлд-кард
• Команды, занявшие 4-5 места, играют между собой
Плей-офф:
• Начиная с 1/4 финала двухматчевое противостояние в формате дом – выезд
Второй вариант возможного регламента следующего сезона Winline Медиалиги от Николая Осипова – регулярный чемпионат:
16 команд сыграют в формате каждая с каждой в один круг
• Команды, занявшие с 1-го по 4-е место, проходят в 1/2 финала
• Команды, занявшие с 5-го по 12-е место, играют за топ-4
• Команды, занявшие 4 последних места, играют на вылет 2 матча: дома и на выезде
Продолжительность турнира составит 18 недель
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