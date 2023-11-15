Николай Осипов предоставил два варианта регламента пятого сезона Winline Медиалиги

Президент Winline Media Football League поделился возможным регламентом МФЛ-5.

Первый вариант: 20 участников и 4 группы по 5 команд

Групповой этап

Продолжительность группового этапа – 11 недель (по 10 игр).

• 1-й этап: 4 игры между участниками группы

• 2-й этап: перекрестные матчи с другими группами: A – B, A – C и A – D

• 3-й этап: еще три тура с перекрестными матчами

• Команда, которая заняла первое место, отправляется в 1/4 финала

• Команды, занявшие 2-3 места, отправляются в стадию уайлд-кард

• Команды, занявшие 4-5 места, играют между собой

Плей-офф:

• Начиная с 1/4 финала двухматчевое противостояние в формате дом – выезд

Второй вариант возможного регламента следующего сезона от – регулярный чемпионат:

16 команд сыграют в формате каждая с каждой в один круг

• Команды, занявшие с 1-го по 4-е место, проходят в 1/2 финала

• Команды, занявшие с 5-го по 12-е место, играют за топ-4

• Команды, занявшие 4 последних места, играют на вылет 2 матча: дома и на выезде

Продолжительность турнира составит 18 недель