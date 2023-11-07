«По 13-15 гарантированных игр, 4-5 команд в группе, ответные матчи с 1/4 финала». Осипов о формате Winline МФЛ-5
Николай Осипов рассказал о формате 5-го сезона Winline Медиалиги.
«Один большой сезон, 13-15 гарантированных матчей. Групповой формат, четыре группы по четыре-пять команд. Клубы играют друг с другом крест-накрест: A с B, A с C, A с D и так далее.
В общем, формат третьего сезона, просто чуть более продолжительный за счет большего количества игр в регулярке.
Плей-офф будет с ответными матчами со стадии 1/4 финала. Это сделает противостояния команд более интересными. Это как один из вариантов.
А осенью будет Кубок – турнир сразу на вылет», – рассказал глава Медиалиги.
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