«Предполагаю, что 2024 – последний год «Броуков» в МФЛ с моим участием». Егоров о растущих расходах в Медиалиге

Дмитрий Егоров высказался о растущих расходах в Winline Медиалиге..

«Понимая, какие расходы (в том числе и по времени) скоро будут в медиафутболе и какой беспредел уже сейчас происходит, предполагаю, что 2024 – последний год «Броуков» в МФЛ с моим участием. Яркий, но последний. Легче и разумнее будет идти в профессиональный футбол. Если никакие регламенты не будут приняты.

Пича и Газданов имели умопомрачительные контракты в « », а ушли еще за большими суммами.

В этом году мы играли в двух финалах, имея бюджет, в 2-3 раза уступающий конкурентам, и 3 месяца оказывались в небольшом минусе, чтобы не выпадать.

Отсюда, к слову, и контент, грубо говоря, с телефонов, и акцент на шортсы Ткачука. Нет ничего смешнее, чем включение «Броуков» в список на лучший продакшн. У нас нет продакшна. На него не было денег.

Единственная надежда, что после переподписания можно будет заняться контентом и набрать этот самый продакшн. Но она рушится под тяжестью гонки вооружений. Вваливать и мериться письками здесь будут до упора, без регламента делая типичную систему чемпионата 2-3 команд, что, в общем-то, на дистанции всех и погубит.

Просто подумайте о логике. Хорошо ведь даже управлять середняком. Как это работает? Ты собрал команду, подготовил, подсветил, вы добились результата. На следующий год либо пришел спонсор и сделал тебя больше, либо ты продал футболистов и заработал.

Что будет в ? Ты нашел, воспитал, подсветил, заплатил, а у тебя раз – и свистнули. Нашел, воспитал, подсветил опять – вновь свистнули. Смысл какой в этой игре?

Опять же, я не про себя говорю. У нас все на месте. слава богу, бюджет будет больше. Футбольную часть закроем. Но Фил закончил так с командой и жалкие копейки нам перевести не может больше года. Лев сдулся с « ». BUS существует на добром слове и дружбе с Колей. « » оберут, что одна ЛФЛ им останется – и компенсацию никто не даст», – написал президент «Броуков».

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