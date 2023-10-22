Камил Гаджиев: «Странно команду, которая была в шаге от бронзы мотивировать выходом в плей-офф. Нужно шагать дальше»

Камил Гаджиев рассказал о целях на следующий сезон.

– Можно ли сравнить ваш успех на турнире в Казахстане и в МФЛ-4?

– Похожие эмоции, только там мы финал проиграли, а здесь проиграли бронзовый матч. Надо отдавать себе отчет в том, что все-таки казахстанская МФЛ классная история была, но уровень команд был объективно ниже. Понятно, были «Броуки», были 2Drots, но он был ниже, чем уровень команд МФЛ четвертого сезона.

То, что мы среди этих монстров пробились, наверное делает сопоставимым результат. То есть серебро того турнира и деревянные медали этого, думаю, что сопоставимы.

– Сейчас пауза до апреля. Есть какие-то планы или команда пока на паузе?

– Не, что-то будем делать. И шоу-матчи, может какой-то турнир будет. Что-то поделаем.

– Как планируете удерживать своих игроков?

– Я действую по принципу «где родился, там сгодился». Знаешь, у меня опыт есть большой в единоборствах. Я часто ребятам, которые хотели менять промоушн, говорил: «Подумай хорошо: здесь у тебя есть очень многое, что иногда важнее денег. У тебя есть спокойствие, комфорт, понимание, кто рядом с тобой. Уйдешь в другое место, а кто ты там для них?»

Поэтому я здесь тоже ничего нового не скажу. Придут за Иваном, за Петром, за Магомедом, заплатят в три раза больше денег. Я скажу: «Слушай, ты кормишь свою семью, это твой хлеб, пробуй. Но помни, что здесь твоя семья, а там два неудачных паса и тебя посадили на скамейку, потом оставили без зарплаты, а потом ты на рынке никому не нужен».

Так бывает, к сожалению. Гранды обычно не церемонятся с принятием решений, вот и все. Ни с кем конкурировать, кого-то рублем удивлять я не собираюсь. У нас есть костяк. Я считаю, что он должен сохраниться

– Вы говорили, что понимание изменилось. Какие цели на следующий сезон?

– Надо цели менять, говорить о других амбициях, о борьбе за медали. Странно команду, которая была в шаге от бронзы, в пяти сантиметрах, мотивировать просто выходом в плей-офф. Конечно, нужно шагать дальше. Но никто не становится слабее, все становятся сильнее. Надо быть объективным, будет непросто, – заявил президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.