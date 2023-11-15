Продюсер Кушанашвили Ладненко: «Кокорин давно следит, даже партнеров подсадил на Кушанашвили»
Виктор Ладненко рассказал о переживаниях Кокорина о здоровье Отара Кушанашвили.
Продюсер Кушанашвили поделился фотографией переписки с Александром Кокориным:
«Доброе утро, как здоровье у маэстро?» – написал форвард «Ариса».
«Вот вам идеальная иллюстрация гражданина мира.
Приятно и неожиданно было прочитать такое от Саши Кокорина.
Он, кстати, давно следит за «КАКОВО?!». И уже даже партнеров подсадил на Кушанашвили. «Наш человек!» – написал Ладненко.
Ранее появилась информация, что медиадиректора клуба «Родина Медиа» госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам очевидцев, Кушанашвили был в сознании, однако ему было тяжело дышать, также он жаловался на боль в груди.
Позже Отар Кушанашвили опроверг слухи о своем здоровье.
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