Тренер «Ариса»: «Кокорину не хватает игрового тонуса, но настрой у него сумасшедший»

Теги Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Алексей Шпилевский рассказал о готовности форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Кипрский клуб вновь арендовал россиянина у «Фиорентины».

«Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в «Фиорентине», и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что все хорошо.

Первым таймом матча со «Спартой» он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился.

Не сказать, что он физически не готов. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки», – сказал главный тренер «Ариса».

Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maratik1982
а по моему Кокорину не хватает Мамаева
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bulka333
конечно в фиорентине были другие требования, там он бил рекорд по касания
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hekpoc
Саня, вперёд! Буду смотреть Арис в плей-офф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий