Тренер «Ариса»: «Кокорину не хватает игрового тонуса, но настрой у него сумасшедший»

Алексей Шпилевский рассказал о готовности форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Кипрский клуб вновь арендовал россиянина у «Фиорентины».

«Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности. Конечно, он мало играл в «Фиорентине», и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что все хорошо.

Первым таймом матча со «Спартой» он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился.

Не сказать, что он физически не готов. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки», – сказал главный тренер « ».

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