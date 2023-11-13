«Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» Кушанашвили записал видео после сообщений об инфаркте

Теги происшествия Отар Кушанашвили брань Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Отар Кушанашвили высказался о слухах об инфаркте.

Ранее появилась информация, что медиадиректора клуба «Родина Медиа» госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам очевидцев, Кушанашвили был в сознании, однако ему было тяжело дышать, а также он жаловался на боль в груди.

«Гадкий жанр – говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня.

Я похож на хворого человека? Вы ######### [устанете] раньше, чем я заболею. Всех похороню тех, кто распространяет грязные слухи. Я в ярости!

Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить! Пошли на ### те, кто против этого!» – заявил Отар.

Также ситуацию прокомментировал продюсер Отара Виктор Ладненко в своем телеграм-канале:

«Отара забрали из больницы. Выглядит (как видите) бодрее, чем любой 20-летний шкет. Никакого инфаркта миокарда, который случился только в воспаленных фантазиях ужаленных в детородный орган редакторов СМИ.

Теперь будем следить за нашим мощнейшим киборгом еще пристальнее. Настолько он обожает свое дело, что даже дня не готов проводить в заточении. Кутаисский мустанг!» – написал Ладненко.

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2 комментария

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Andreir888
В этой новости всё прекрасно - стиль, подача, информационная составляющая и сам виновник торжества - известный спортсмен! Всё, как мы любим!)))
+4
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+4
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Вячеслав Лобачев
Ответ Andreir888
В этой новости всё прекрасно - стиль, подача, информационная составляющая и сам виновник торжества - известный спортсмен! Всё, как мы любим!)))
забавно то,что вчера он был на баскете в мегаспорте ,и когда я смотрел на него ,на его импульсивность ,реально боязно было
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