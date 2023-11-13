«Человек может устать, такое бывает. Отар – киборг, помноженный на вечность». Продюсер Кушанашвили о произошедшем вчера вечером

Теги происшествия Отар Кушанашвили Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Виктор Ладненко высказался о слухах об инфаркте Отара Кушанашвили.

Вчера появилась информация, что медиадиректора клуба «Родина Медиа» госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам очевидцев, Кушанашвили был в сознании, однако ему было тяжело дышать, а также он жаловался на боль в груди.

«Мы вчера отработали мероприятие, после этого поехали в выездную резиденцию, решили посмотреть футбол. После первого тайма мы уехали, а Отар должен был дождаться друга. Сами узнали о том, что произошло, из новостей.

Тут хочется сразу сказать, что инфаркт миокарда – это серьезный недуг. Просто так ставить его человеку некорректно. Тем более, что он не подтвердился. Пока это все на фоне тяжелого рабочего графика и переутомления.

Человек может устать, такое бывает. Ночь была тяжелая: приехали к Отару, нас не пускали, узнавали о состоянии по ходу дела. Поняли, что ничего ему не угрожает, провели обследование. Потом его супруга забрала, он сейчас в домашних условиях восстанавливается.

Писали про образ жизни Отара. Скажу честно, вчера мы выпили максимум по бокалу виски. Это ни о чем. Да, выкурил сигарку свою традиционно. А пишут, что он чуть ли не в бессознательном состоянии бывает. Это абсолютная ложь. Ни о каких пьянках и гулянках не может быть и речи.

Важно понимать, что Отар много энергии отдает в любом деле. Он максимально вовлечен в процесс. Ему свойственно испытывать такие перегрузки. Человеку не 20-25 лет, а он отдается с максимальным рвением любой работе. Все будет хорошо, Отар – киборг, помноженный на вечность», – сказал Ладненко в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

«Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» Кушанашвили записал видео после сообщений об инфаркте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий