«Человек может устать, такое бывает. Отар – киборг, помноженный на вечность». Продюсер Кушанашвили о произошедшем вчера вечером

Виктор Ладненко высказался о слухах об инфаркте Отара Кушанашвили.

Вчера появилась информация, что медиадиректора клуба «Родина Медиа» госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам очевидцев, Кушанашвили был в сознании, однако ему было тяжело дышать, а также он жаловался на боль в груди.

«Мы вчера отработали мероприятие, после этого поехали в выездную резиденцию, решили посмотреть футбол. После первого тайма мы уехали, а Отар должен был дождаться друга. Сами узнали о том, что произошло, из новостей.

Тут хочется сразу сказать, что инфаркт миокарда – это серьезный недуг. Просто так ставить его человеку некорректно. Тем более, что он не подтвердился. Пока это все на фоне тяжелого рабочего графика и переутомления.

Человек может устать, такое бывает. Ночь была тяжелая: приехали к Отару, нас не пускали, узнавали о состоянии по ходу дела. Поняли, что ничего ему не угрожает, провели обследование. Потом его супруга забрала, он сейчас в домашних условиях восстанавливается.

Писали про образ жизни Отара. Скажу честно, вчера мы выпили максимум по бокалу виски. Это ни о чем. Да, выкурил сигарку свою традиционно. А пишут, что он чуть ли не в бессознательном состоянии бывает. Это абсолютная ложь. Ни о каких пьянках и гулянках не может быть и речи.

Важно понимать, что Отар много энергии отдает в любом деле. Он максимально вовлечен в процесс. Ему свойственно испытывать такие перегрузки. Человеку не 20-25 лет, а он отдается с максимальным рвением любой работе. Все будет хорошо, Отар – киборг, помноженный на вечность», – сказал Ладненко в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

«Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» Кушанашвили записал видео после сообщений об инфаркте