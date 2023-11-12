Вратарь «Амкала» Федос может сыграть за «Динамо» в матче против 2Drots

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Рыков Марцел Личка Амкал Федор Маслов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Маслов может сыграть за «Динамо» в матче против 2Drots.

2Drots проведут товарищеский матч с «Динамо» 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

Состав «Динамо» на игру будет основным, но с сюрпризами: за бело-голубых могут сыграть Федос (Федор Маслов) из «Амкала», кто-то еще из медийных футболистов и экс-защитник динамовцев Владимир Рыков (сейчас работает в «Динамо-2»), – сообщили в телеграм-канале «Ложа прессы».

На матч «Динамо» – 2Drots реализовано уже более 10 тысяч билетов.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

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6 комментариев

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Do Cent
А для чего у них клички как у собак?
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Питер Пэн
Ответ Do Cent
А для чего у них клички как у собак?
"Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
+4
-1
+3
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Zidan GOAT
А может пускай лучше весь состав Амкала сыграет за Динамо
+2
0
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Dinamik1
А Льва Лещенко не хотите подключить в основу Динамо он по лучше Смолова будет выглядеть.
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loko84st
А играть будут в бадминтон
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