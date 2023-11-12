Вратарь «Амкала» Федос может сыграть за «Динамо» в матче против 2Drots

Федор Маслов может сыграть за «Динамо» в матче против 2Drots.

2Drots проведут товарищеский матч с «Динамо» 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск).

Состав «Динамо» на игру будет основным, но с сюрпризами: за бело-голубых могут сыграть Федос ( ) из « », кто-то еще из медийных футболистов и экс-защитник динамовцев Владимир Рыков (сейчас работает в «Динамо-2»), – сообщили в телеграм-канале «Ложа прессы».

На матч «Динамо» – 2Drots реализовано уже более 10 тысяч билетов.

Также готовится шоу на стадионе: концерт перед матчем и музыка в паузах во время игры, как на баскетболе или хоккее.

На следующей неделе пройдет пресс-конференция с участием главного тренера динамовцев Марцела Лички и звездных игроков обоих клубов. Для болельщиков организуют онлайн-трансляцию.

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