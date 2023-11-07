42-летний Низамутдинов и Фартуна сыграют в матче сборных ФНЛ и Медиалиги. На игре будут медийные правила

Медийные правила будут использоваться на матче сборных Медиалиги и ФНЛ.

Игра пройдет в формате двух таймов по 30 минут чистого времени. Запланирована программа мероприятий на несколько дней, в том числе челленджи и мастер-классы – как в Матчах звезд.

По итогам обсуждения с руководителями клубов ФНЛ был сформирован предварительный состав сборной. В него войдут в числе прочих , , Эльдар Низамутдинов, , , , и другие. Несколько игроков от приглашения отказались.

Сборную МФЛ, вероятно, возглавят (« ») и («Титан»).

Сборная МФЛ сыграет против команды ФНЛ 1 или 2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Хейт Медиалиги с отсылом к Хабибу = промо матча со сборной ФНЛ. Сработало?

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