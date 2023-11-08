Шамиль Курбанов и Игорь Звездин возглавят сборную МФЛ в игре со сборной ФНЛ

Шамиль Курбанов и Игорь Звездин стали новым тренерским штабом сборной Медиалиги.

Два финалиста четвертого сезона Winline Mедиалиги будут готовить сборную МФЛ к декабрьскому матчу против сборной ФНЛ.

сыграет против сборной ФНЛ 1 или 2 декабря на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Матч между сборными пройдет по правилам медийного футбола.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.

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