Хавбек «БроукБойз» Бельга проходит просмотр в команде Первой лиги

Теги Первая лига Winline Медиалига БроукБойз Артем Хачатурян Раджаб Абукассим Медиафутбол

Раджаб Абукассим приглашен на просмотр командой из Первой лиги.

Об этом рассказал спортивный директор «БроукБойз» Артем Хачатурян:

«За Бельгой в течении сезона следили разные клубы и агенты. Его смотрели и в матче против Starmix, и в финале МФЛ. На данный момент мы общаемся по нему с двумя клубами РПЛ.

Но быстрее всех сработал клуб Первой лиги, который сразу пригласил Бельгу к себе на просмотр. Я не очень рассчитываю, что нам удастся его сохранить.

Бельга готов к выступлениям в командах второй восьмерки РПЛ. Желаем ему успехов, и уже ищем игрока на его позицию», – сказал Хачатурян.

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1 комментарий

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crazy_elky
Держите в курсе плз. Интересно как пройдет, я даже спать не буду пожалуй. И есть.
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