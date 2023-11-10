Хавбек «БроукБойз» Бельга проходит просмотр в команде Первой лиги
Раджаб Абукассим приглашен на просмотр командой из Первой лиги.
Об этом рассказал спортивный директор «БроукБойз» Артем Хачатурян:
«За Бельгой в течении сезона следили разные клубы и агенты. Его смотрели и в матче против Starmix, и в финале МФЛ. На данный момент мы общаемся по нему с двумя клубами РПЛ.
Но быстрее всех сработал клуб Первой лиги, который сразу пригласил Бельгу к себе на просмотр. Я не очень рассчитываю, что нам удастся его сохранить.
Бельга готов к выступлениям в командах второй восьмерки РПЛ. Желаем ему успехов, и уже ищем игрока на его позицию», – сказал Хачатурян.
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