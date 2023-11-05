«Эгриси» Уткина пригласил потренироваться экс-игрока сборной Могилевца. «Урарту» расторг с ним контракт
Павел Могилевец получил предложения о тренировках от «Эгриси» Василия Уткина.
«Экс-игрок сборной России Павел Могилевец был исключен из команды «Урарту» и не может тренироваться и играть за другие команды.
К счастью, мы не профессиональная команда, поэтому официально зовем Павла на наши тренировки до конца года для поддержания формы.
Мы тренируемся по вторникам и четвергам на северо-западе Москвы. Павел, если хочется поддержать форму до открытия трансферного окна, мы готовы тебе в этом помочь», – написал медиафутбольный клуб в своих соцсетях.
4 ноября в соцсетях Павел написал, что «Урарту» разорвал с ним контракт после поражения от «Пюника» (1:3).
Могилевец выступал за «Зенит», «Ростов», «Рубин», узбекистанский «Бунедкор» и армянский «Урарту». Также хавбек участвовал в ЧМ-2014 в составе сборной России.
Могилевец, Могилевец. А ведь такие надежды подавал. Как и Ходжаниязов. Привлекался к основе, когда за неё играли топовые легионеры. Казалось, что вот-вот вырастет и станет топом. Но нет.