«Эгриси» Уткина пригласил потренироваться экс-игрока сборной Могилевца. «Урарту» расторг с ним контракт

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Павел Могилевец получил предложения о тренировках от «Эгриси» Василия Уткина.

«Экс-игрок сборной России Павел Могилевец был исключен из команды «Урарту» и не может тренироваться и играть за другие команды.

К счастью, мы не профессиональная команда, поэтому официально зовем Павла на наши тренировки до конца года для поддержания формы.

Мы тренируемся по вторникам и четвергам на северо-западе Москвы. Павел, если хочется поддержать форму до открытия трансферного окна, мы готовы тебе в этом помочь», – написал медиафутбольный клуб в своих соцсетях.

4 ноября в соцсетях Павел написал, что «Урарту» разорвал с ним контракт после поражения от «Пюника» (1:3).

Могилевец выступал за «Зенит», «Ростов», «Рубин», узбекистанский «Бунедкор» и армянский «Урарту». Также хавбек участвовал в ЧМ-2014 в составе сборной России.

2 комментария

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Vićtor Diaź
Эх
Могилевец, Могилевец. А ведь такие надежды подавал. Как и Ходжаниязов. Привлекался к основе, когда за неё играли топовые легионеры. Казалось, что вот-вот вырастет и станет топом. Но нет.
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ASH11
Ответ Vićtor Diaź
Эх Могилевец, Могилевец. А ведь такие надежды подавал. Как и Ходжаниязов. Привлекался к основе, когда за неё играли топовые легионеры. Казалось, что вот-вот вырастет и станет топом. Но нет.
Его явно переоценили. Ничего выдающегося никогда не показывал. Нигде толком основным не был, кроме короткого периода в Рубине, зато в сборную тащили с юных лет.
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