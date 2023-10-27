Вратарь «Эгриси» Клюкин о приглашении в «Ростов»: «Надо найти тренера на замену, тогда меня отпустят. Чепа вызвался помочь»

Алексей Клюкин рассказал, при каком условии сможет потренироваться с «Ростовом».

Василий Уткин ранее сообщил, что вратаря «Эгриси» пригласили в «Ростов» для тренировок.

«Первый раз Вася написал мне 5 октября. Он сказал, что есть такая возможность, но больше мы эту тему не поднимали. Подняли ее только на днях, после игры за бронзу в Медиалиге.

Я работаю в академии ДЮФА ПФК ЦСКА в коммерческих отделениях. Там дети занимаются на коммерческой основе, но имеют возможность попасть в главную академию. Сложность в том, что меня некому заменить. Руководитель сказал, что если я найду на замену хорошего тренера на эту неделю, то он отпустит.

Со мной в паре работает тренер, ему просто нужна помощь из-за огромного количества детей. Я попросил одного человека помочь, он разбирается с расписанием. Плюс вызвался Чепа помочь, он когда-то работал с детьми в «Эгриси Юниор».

В «Ростове», если честно, ни с кем не говорил, так как никого в клубе не знаю», – сказал Клюкин в интервью Sports.ru.