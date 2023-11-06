Антон Гооге покинул «Амкал». Это решение тренерского штаба

Антон Гооге больше не является игроком «Амкала».

«Встречались с Германом, общались, много вещей обсудили. Причина ухода для меня сюрреалистичная. Это не недовольство моими футбольными или личностными качествами, а концепция тренера по очередной перестройке, для которой нужно освободить рабочие места

К Герману вопросов нет. Он сообщил, лично встретился, все обсудили и пожали руки. Показал себя как достойный руководитель и человек. Остаемся на связи, мосты не сжигаем.

Хочется сказать спасибо всем фанатам! Очень жаль, что не получилось вас порадовать кубком, но вы были однозначно лучшие!» – написал форвард.

Гооге присоединился к «Амкалу» перед первым матчем команды в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. Антон провел в составе команды Германа четвертый сезон Winline Медиалиги.