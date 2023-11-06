Антон Гооге покинул «Амкал». Это решение тренерского штаба

Теги Антон Гооге Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Антон Гооге больше не является игроком «Амкала».

«Встречались с Германом, общались, много вещей обсудили. Причина ухода для меня сюрреалистичная. Это не недовольство моими футбольными или личностными качествами, а концепция тренера по очередной перестройке, для которой нужно освободить рабочие места

К Герману вопросов нет. Он сообщил, лично встретился, все обсудили и пожали руки. Показал себя как достойный руководитель и человек. Остаемся на связи, мосты не сжигаем.

Хочется сказать спасибо всем фанатам! Очень жаль, что не получилось вас порадовать кубком, но вы были однозначно лучшие!» – написал форвард.

Гооге присоединился к «Амкалу» перед первым матчем команды в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. Антон провел в составе команды Германа четвертый сезон Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий