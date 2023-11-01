Салим объявил о своем уходе из «Амкала»

Роман Салимов покинул «Амкал».

«Да, да, друзья. К сожалению, это действительно так. Я покидаю «Амкал». Это было великолепное время. Надевать футболку « » и чувствовать любовь болельщиков – это что-то невероятное!

Хочу сказать огромное спасибо . Он прекрасный президент, пусть у него все получится! Пацанам хочу пожелать поменьше травм и побольше огонька в глазах.

Я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие болельщики, вы лучшие! Такой поддержки я еще никогда не встречал. Помните: любят не за что-то, а вопреки. Болейте дальше за любимую команду, и большие победы обязательно придут!

Мне очень приятно видеть ваши слова поддержки в комментариях. Да, мне тоже очень жаль, что так вышло. А я двигаюсь дальше, вперед, к своим будущим победам!» – заявил полузащитник.

Напомним, пришел в «Амкал» в середине второго сезона .

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