«Я не удостоился услышать ни одного слова от нового «тренерского штаба». Захаров об уходе из «Амкала»

Иван Захаров рассказал об уходе из «Амкала».

«Причина ухода проста – оказался в списке футболистов, на которых новый «тренерский штаб» не рассчитывает.

Возникают вопросы. Почему? Какие качества не подходят? Что не устраивает? И т.д. В нормальном мире человек, который знаком с понятием спортивной этики, может адекватно обосновать свое решение лично. Это было бы по-человечески и по профессиональному честно!

В реальности же я не удостоился услышать ни одного слова от нового «тренерского штаба». Еще больше меня поразило, что при этом у человека хватает времени на множество интервью. На одном из них он заявил: «с игроками « », которые не подошли, со всеми поговорили и все объяснили». Выводы делайте сами.

Я на секунду подумал, может, он принципиально избегает только меня. Но когда от людей, с которыми он хорошо общался до «Амкала» я узнал, что после назначения он перестал отвечать на смс и звонки, я понял, что дело точно не во мне. И дорогу я ему нигде не перешел. Просто есть одно хорошее выражение: хочешь узнать человека – дай ему власть.

Отдельно хочу выразить благодарность ! Именно он позвонил и рассказал эту новость. По-мужски и честно. Мы с ним хорошо пообщались, друг друга услышали. Подробностей раскрывать не буду, но однозначно с «Амкалом» я не прощаюсь, а говорю до свидания! Герман сделал много лично для меня в момент моего пребывания в клубе и с моей стороны заслуживает только уважения!

У меня остались прекрасные воспоминания о времени в «Амкале». Я познакомился с прекрасными людьми. У меня остались друзья в команде. Буду следить и переживать за них! Спасибо вам, болельщики, за поддержку как команды, так и меня лично», – заявил бывший защитник «Амкала».

Напомним, пришел в «Амкал» перед четвертым сезоном . Защитник сыграл за команду 6 матчей, 1 из них в Кубке России. Успел отметиться хет-триком в ворота «Матч ТВ».

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