«Я не удостоился услышать ни одного слова от нового «тренерского штаба». Захаров об уходе из «Амкала»

Теги Сослан Гатагов Иван Захаров Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Медиафутбол

Иван Захаров рассказал об уходе из «Амкала».

«Причина ухода проста – оказался в списке футболистов, на которых новый «тренерский штаб» не рассчитывает.

Возникают вопросы. Почему? Какие качества не подходят? Что не устраивает? И т.д. В нормальном мире человек, который знаком с понятием спортивной этики, может адекватно обосновать свое решение лично. Это было бы по-человечески и по профессиональному честно!

В реальности же я не удостоился услышать ни одного слова от нового «тренерского штаба». Еще больше меня поразило, что при этом у человека хватает времени на множество интервью. На одном из них он заявил: «с игроками «Амкала», которые не подошли, со всеми поговорили и все объяснили». Выводы делайте сами.

Я на секунду подумал, может, он принципиально избегает только меня. Но когда от людей, с которыми он хорошо общался до «Амкала» я узнал, что после назначения он перестал отвечать на смс и звонки, я понял, что дело точно не во мне. И дорогу я ему нигде не перешел. Просто есть одно хорошее выражение: хочешь узнать человека – дай ему власть.

Отдельно хочу выразить благодарность Герману! Именно он позвонил и рассказал эту новость. По-мужски и честно. Мы с ним хорошо пообщались, друг друга услышали. Подробностей раскрывать не буду, но однозначно с «Амкалом» я не прощаюсь, а говорю до свидания! Герман сделал много лично для меня в момент моего пребывания в клубе и с моей стороны заслуживает только уважения!

У меня остались прекрасные воспоминания о времени в «Амкале». Я познакомился с прекрасными людьми. У меня остались друзья в команде. Буду следить и переживать за них! Спасибо вам, болельщики, за поддержку как команды, так и меня лично», – заявил бывший защитник «Амкала».

Напомним, Иван Захаров пришел в «Амкал» перед четвертым сезоном Winline Медиалиги. Защитник сыграл за команду 6 матчей, 1 из них в Кубке России. Успел отметиться хет-триком в ворота «Матч ТВ».

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