«Герман написал Скоропупову. В его понимании это не значит связаться с игроком за спиной». Курбанов о переговорах с «Амкалом»

Шамиль Курбанов рассказал об интересе «Амкала» и ФК «10» к Илье Скоропупову.

«Герман написал Илье Скоропупову. В последствии он мне объяснил, что просто узнал у человека, есть ли у него желание присоединиться к « ». В его понимании это не значит связаться с игроком за спиной. В моей ситуации это выглядит так. Мы с Германом поговорили, я спокойно объяснил, к нему претензий нет.

В идеале это все делать изначально через руководство. Оповестить меня или Сашу Зуева, чтобы дать понять, что вы заинтересованы в нашем игроке. Мы не можем этого запретить [вести переговоры]. И мы не будем запрещать. Мы не имеем права. Он не раб или наша вещь какая-то. Это человек, который может сам за себя принять решение. Мы в этой ситуации можем быть только уведомлены. Я Герману сказал, что, пожалуйста, общайтесь – выбор за Илюхой. И заставлять его отказывать «Амкалу» никто не будет.

Также Скоропупом заинтересована «Десятка». У Азамата уже были такие истории, что он связывался с игроками, не уведомив об этом руководство. Когда я услышал об интересе в свою сторону, то я сразу сказал, что сначала нужно уведомить Сашу. После этого договорились, что джентльменские соглашения о переговорах будут соблюдаться. В итоге из « » звонят Скоропупу, заявляют об интересе и что хотели забрать его еще с 3 сезона. Вот вы там сидите на столах и приходите к чему-то единому. Но как проходит время, это все просто улетучивается», – рассказал тренер « ».

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