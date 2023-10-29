Товарищеский матч 2Drots – «Динамо», вероятно, пройдет 18 ноября

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал, когда состоится товарищеский матч 2Drots – «Динамо».

«Вроде, 18 ноября. Почему так долго определялись? У них профессиональный клуб, у них пауза в определенное время. У нас шел сезон Медиалиги, в котором мы не могли посреди недели играть важный эмоциональный матч с «Динамо», поэтому ждали, когда будет обеим командам удобно. Сошлись на такой дате. Прикольно, что получилось это сделать, болельщиков будет ждать футбольный праздник.

Билеты еще не в продаже, но надеюсь, что планку в 10 тысяч [зрителей] преодолеем. Да, холодно, но «ВТБ» так построен, что приятно находиться, особо дискомфортно болельщикам не будет», – рассказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Екатериной Бурделовой.

2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. В качестве награды клуб получил товарищеский матч с московским «Динамо». 

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2 комментария

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Dinamik1
Зачем Динамо эти понтарезы?Имидж только подрывают.
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pffwybnyfz
Мне не надо это
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-1
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