Товарищеский матч 2Drots – «Динамо», вероятно, пройдет 18 ноября

Некит 2Drots рассказал, когда состоится товарищеский матч 2Drots – «Динамо».

«Вроде, 18 ноября. Почему так долго определялись? У них профессиональный клуб, у них пауза в определенное время. У нас шел сезон , в котором мы не могли посреди недели играть важный эмоциональный матч с «Динамо», поэтому ждали, когда будет обеим командам удобно. Сошлись на такой дате. Прикольно, что получилось это сделать, болельщиков будет ждать футбольный праздник.

Билеты еще не в продаже, но надеюсь, что планку в 10 тысяч [зрителей] преодолеем. Да, холодно, но «ВТБ» так построен, что приятно находиться, особо дискомфортно болельщикам не будет», – рассказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом .ru Екатериной Бурделовой.

2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. В качестве награды клуб получил товарищеский матч с московским «Динамо».