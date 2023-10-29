«Надеюсь, Смолов сыграет. Он участвовал в нашем первом челлендже. Это крутая история». Некит 2Drots о предстоящем матче с «Динамо»

Некит 2Drots надеется, что Федор Смолов сыграет за «Динамо» в товарищеском матче.

– Вы будете играть с «Динамо». Они выпустят основу?

– Я не знаю. Там же и пауза на сборную. Все будет зависеть от того, кто уедет в сборную, кто останется. Честно, никаких таких разговоров не было. Надеюсь, что будет максимально боевой состав.

Надеюсь, Смолов сыграет, потому что это прикольно, что он участвовал в нашем первом челлендже. И в таком матче поучаствовать, мне кажется, это крутая история.

– Вы хотели подписать Газданова из «Родины Медиа». Как продвигаются переговоры?

– Вы скоро все узнаете. Пока что только с Креном (начальник команды, – Sports) продлили договор. Но, возможно, и Газдан придет. Надеюсь.

– Кого-то еще рассматривали?

– Все возможно. Ведем переговоры, общаемся. Заранее, конечно, ничего говорить не буду, но, думаю, есть вероятность еще новичков увидеть, рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту .ru Екатерине Бурделовой.

2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. В качестве награды клуб получил товарищеский матч с московским «Динамо». Матч, вероятно, состоится 18 ноября.