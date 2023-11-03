Рассказов о негативе в свой адрес: «А что в «Спартаке» сейчас? Новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Николай Рассказов Спорт-Экспресс Футбол

Николай Рассказов высказался о новых волнах хейта вокруг «Спартака».

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов, ранее выступавший за «Спартак», считает, что после его ухода болельщики красно-белых нашли новых адресатов для хейта. Сам футболист во время выступления за московский клуб неоднократно подвергался критике.

«А что в «Спартаке» сейчас? Почитайте СМИ или телеграм-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей. Такое происходит не только в спорте: каждый свой негатив изливает по-разному.

Видимо, кому-то удобно комментарии писать, кому-то мемчики рисовать, а кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого, и нет разницы, это стюард или футболист», — заявил Рассказов.

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11 комментариев

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Марсель Хабибуллин
По сути он прав.
Только по отношению к нему хейт был посильнее не только из-за его косяков, но ещё и из-за его слов "никого не убил".
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Владимир Молявин
В чём-то он прав.
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justbored
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Peter Parker
Николай, а что с памятью? Тебя как игрока прошедшего все ступени академии очень любили, тем более как капитана команд своих возрастов ждали в основе Спартака. И ладно, ошибки на поле - со всеми случается. Но ты ведь сливал инфу с тренировок Тедеско через своего агента. Когда тебя отправили в Тулу, какие ты там комментарии давал на пару с агентом? Когда ушел Тедеско ты и Бакаев какие вещи ему в спину говорил?
В Спартаке, действительно, критика бывает эмоциональной, но твоя критика от и до заслуженная. Воспитанники так не поступают.
Так что прежде чем про сущность людей говорить, неплохо бы присмотреться сперва к своей…
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Slavnov
Денисов тебя колян заменил...во всех планах
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Александр Романов
Это всё издержки профессии. Не нравится - можешь зарабатывать кратно меньше, играя в менее популярном клубе , получая меньше внимания к своей персоне.
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Konstantin Zorin
А кому-то нравится задавать тупые вопросы.
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bedLaM
Колька конечно ни в чем виноват не был)
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Пикачу82
Ответ justbored
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А где по другому? Все везде одинаково, команда выигрывает - молодцы! Проигрывает смешивают с грязью и чем серьезнее клуб тем сильнее! Посмотри на МЮ сейчас, на Арсенал когда туда только пришел Артета и сейчас, и так везде...
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