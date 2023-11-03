Рассказов о негативе в свой адрес: «А что в «Спартаке» сейчас? Новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого»

Николай Рассказов высказался о новых волнах хейта вокруг «Спартака».

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов, ранее выступавший за «Спартак», считает, что после его ухода болельщики красно-белых нашли новых адресатов для хейта. Сам футболист во время выступления за московский клуб неоднократно подвергался критике.

«А что в «Спартаке» сейчас? Почитайте СМИ или телеграм-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей. Такое происходит не только в спорте: каждый свой негатив изливает по-разному.

Видимо, кому-то удобно комментарии писать, кому-то мемчики рисовать, а кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого, и нет разницы, это стюард или футболист», — заявил Рассказов.

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