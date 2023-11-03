Рассказов о негативе в свой адрес: «А что в «Спартаке» сейчас? Новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого»
Николай Рассказов высказался о новых волнах хейта вокруг «Спартака».
Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов, ранее выступавший за «Спартак», считает, что после его ухода болельщики красно-белых нашли новых адресатов для хейта. Сам футболист во время выступления за московский клуб неоднократно подвергался критике.
«А что в «Спартаке» сейчас? Почитайте СМИ или телеграм-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей. Такое происходит не только в спорте: каждый свой негатив изливает по-разному.
Видимо, кому-то удобно комментарии писать, кому-то мемчики рисовать, а кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого, и нет разницы, это стюард или футболист», — заявил Рассказов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Только по отношению к нему хейт был посильнее не только из-за его косяков, но ещё и из-за его слов "никого не убил".
В Спартаке, действительно, критика бывает эмоциональной, но твоя критика от и до заслуженная. Воспитанники так не поступают.
Так что прежде чем про сущность людей говорить, неплохо бы присмотреться сперва к своей…