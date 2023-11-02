Слон, Бирюков и Газданов – в списке номинантов на приз полузащитнику года в медиафутболе

Стартовало голосование болельщиков за лучших полузащитников года в медиафутболе.

и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

На приз претендуют все полузащитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Слон, Манна (оба – 2Drots), Артур Газданов, Алекс Нани (оба – « »), Кирилл Бирюков (2Drots / «Титан»), («Амкал» / «Титан»), Андрей Горбанец (« »), Скоропуп («Титан»), Антон Соснин ( / «БроукБойз»), Никита Дубчак («Амкал»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за лучшего полузащитника года

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