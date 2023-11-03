Минин, Дурасов и Нагучев – в списке номинантов на приз комментатору года в медиафутболе

Теги рейтинги Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Станислав Минин Winline Медиалига Сергей Дурасов «Чепа» Павел Чепурин Карен Адамян Winline Media Football Awards Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз комментатору года.

На награду претендуют: Станислав Минин, Сергей Дурасов, Дмитрий Шнякин, Павел Чепурин, Роман Нагучев и Карен Адамян.

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

 

Голосуй за лучшего комментатора года

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