Минин, Дурасов и Нагучев – в списке номинантов на приз комментатору года в медиафутболе
Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз комментатору года.
На награду претендуют: Станислав Минин, Сергей Дурасов, Дмитрий Шнякин, Павел Чепурин, Роман Нагучев и Карен Адамян.
Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Голосуй за лучшего комментатора года
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